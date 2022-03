Corsair K65 RGB Mini: sconto assurdo per la migliore tastiera gaming

Orientarsi nel mare delle tastiere da gaming diventa sempre più arduo considerando l’offerta sempre crescente. Se però sei alla ricerca di una tastiera compatta, accessibile, ma dalle grandi potenzialità allora la Corsair K65 RGB Mini è esattamente ciò che fa al caso tuo, oggi con uno sconto estremo che le fa segnare un nuovo minimo storico: solo 85 euro su Amazon.

Tastiera Gaming Corsair K65 RGB Mini: caratteristiche tecniche

Senza dubbio la parola che meglio definisce l’ultima nata di casa Corsair è: praticità. La tastiera è estremamente compatta, soprattutto nei bordi che si riducono al minimo indispensabile per contenere i tasti. Presenta un layout al 60%, che riduce i tasti a soli 72, limitando la larghezza a soli 29 centimetri. Questo consente di ottenere una superficie disponibile per i movimenti del mouse sensibilmente più ampia. Tuttavia, Corsair ha sapientemente inserito due diversi tasti funzione che consentono di accedere a qualsiasi altra funzionalità incluse quelle multimediali, macro, scorciatoie e gestione dell’illuminazione. Per la connessione utilizza un cavo USB Type-C removibile per una semplicità di trasporto estrema. È evidente, quindi, che si tratti di una tastiera pensata soprattutto per i videogiocatori professionisti e competitivi. Sono proprio le prestazioni, infatti, a fare della K65 RGB Mini una delle periferiche migliori attualmente sul mercato.

La tastiera ospita switch Cherry MX Red lineari, che non restituiscono alcun feedback, ma garantiscono una reattività senza paragoni. La corsa ed il tempo di azionamento ridotti consentono di svolgere qualsiasi azione in maniera estremamente rapida. La più grande differenza, però, rispetto alle altre proposte sul mercato è la tecnologia AXON esclusiva di Corsair. Questa offre una frequenza di aggiornamento di addirittura 8000Hz riducendo la latenza dell’input a soli 0,25ms. In sostanza, è attualmente la tastiera più veloce disponibile all’acquisto pensata proprio per i giocatori più esigenti in termini di performance. A completare la dotazione c’è una memoria integrata da ben 8MB. Insieme al software iCUE è possibile memorizzare on-board fino a 50 profili differenti accessibili da qualsiasi computer anche in assenza del software.

Grazie ad uno sconto del 24%, la Corsair K65 RGB Mini è disponibile su Amazon a soli 85,49 euro per un risparmio di ben 44,50 euro sul prezzo di listino. Un vero affare.

