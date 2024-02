CORSAIR Katar PRO XT: concentrato di potenza e precisione

Entra nel mondo del gaming con il CORSAIR KATAR PRO XT, un mouse che ridefinisce gli standard di prestazione e precisione. Oggi, su Amazon, puoi approfittare di uno sconto imperdibile del 25%, rendendo l’acquisto di questo dispositivo eccezionale ancora più irresistibile. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 29,99 euro, anziché 39,99 euro.

CORSAIR Katar PRO XT: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La leggerezza e l’agilità sono le prime impressioni che avrai prendendo in mano il KATAR PRO XT, con i suoi appena 73 grammi di peso. Questa caratteristica lo rende il compagno ideale per lunghe sessioni di gioco, specialmente nei titoli ad alto ritmo come gli FPS o i MOBA. Sarai in grado di muoverti senza sforzo, mantenendo un controllo assoluto su ogni movimento.

La forma simmetrica e compatta del mouse non solo offre un’estetica accattivante ma garantisce anche un’ergonomia eccezionale per chi impugna con la mano destra o sinistra. La presa claw oppure finger ti permette di personalizzare la tua esperienza di gioco, adattandola alle tue preferenze. Un design elegante e moderno completa l’aspetto del KATAR PRO XT, rendendolo un accessorio di grande stile per il tuo set-up da gaming.

Il sensore ottico da 18.000 DPI è la chiave per una precisione senza pari. Il sensore PixArt personalizzato, regolabile con intervalli di risoluzione di 1 DPI, ti offre la flessibilità di adattare le impostazioni in base al tuo stile di gioco. In questo modo, sarai in grado di tracciare ogni movimento con precisione millimetrica, fornendoti un vantaggio competitivo in ogni situazione di gioco.

Il CORSAIR QUICKSTRIKE è il segreto dietro la rapidità di risposta del KATAR PRO XT. Grazie a questo meccanismo di attuazione, la distanza con gli switch è eliminata, consentendo click ancora più veloci e reattivi. Questa tecnologia avanzata è la risposta alle esigenze dei giocatori più competitivi, offrendo un vantaggio tangibile in ogni battaglia virtuale.

La durata nel tempo è garantita dagli switch Omron, progettati per resistere fino a 50 milioni di clic. Con il KATAR PRO XT, investirai in un dispositivo che manterrà la sua eccellenza nel tempo, offrendoti prestazioni costanti senza compromessi.

Se sei alla ricerca di un mouse da gaming che coniughi potenza, precisione e durata, il CORSAIR KATAR PRO XT è la scelta perfetta. Non perdere l’occasione di acquistarlo con lo sconto del 25% su Amazon oggi stesso e preparati a vivere un’esperienza di gioco intensa e appagante. La potenza può essere nelle tue mani al prezzo speciale di soli 29,99 euro.

