Corsair MP600, SSD con raffreddamento a liquido

I dischi a stato solido hanno ormai soppiantato gli anacronistici hard disk meccanici, in quanto offrono prestazioni decisamente superiori. Le nuove proposte di Corsair porta la velocità a livelli estremi, sfruttando anche un sistema di raffreddamento a liquido. La serie MP600 è composta da tre modelli con capacità fino a 4 TB.

Corsair MP600, SSD per gaming

Gli SSD Corsair MP600 hanno un’interfaccia PCIe Gen4 x4 NVMe e un formato M.2 2280 (simile a quello delle RAM). I modelli MP600 CORE e MP600 PRO sono dotati di dissipatore in alluminio che disperde il calore. Il sistema di raffreddamento del modello MP600 PRO Hydro X Edition è composto invece da un water block (venduto anche separatamente) che consente di incrementare ulteriormente le prestazioni.

Il Corsair MP600 CORE, disponibile con capacità di 1, 2 e 4 TB, utilizza memorie flash NAND 3D QLC (quattro bit per cella). Le velocità massime in lettura e scrittura sequenziale sono 4.950 e 3.950 MB/s. Il Corsair MP600 PRO, disponibile con capacità di 1 e 2 TB (4 TB in seguito), utilizza invece memorie flash NAND 3D TLC (tre bit per cella). Le velocità massime in lettura e scrittura sequenziale sono 7.000 e 6.550 MB/s.

Infine, il Corsair MP600 PRO Hydro X Edition con capacità di 2 TB usa memorie flash NAND 3D TLC e può raggiungere velocità massime in lettura e scrittura sequenziale di 7.000 e 6.550 MB/s, come il modello MP600 PRO, ma supporta temperature di esercizio superiori grazie al water block.

Tutti i modelli hanno una garanzia di cinque anni. Il software SSD Toolbox permette l’esecuzione di varie operazioni, come la cancellazione sicura e l’aggiornamento del firmware. I prezzi base sono 154,99 dollari (MP600 CORE), 224,99 dollari (MP600 PRO) e 459,99 dollari (MP600 PRO Hydro X Edition).