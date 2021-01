Samsung SSD 870 EVO, massima velocità a basso prezzo

Samsung ha annunciato la serie SSD 870 EVO che sfrutta l’interfaccia SATA per offrire prestazioni elevate ad un prezzo accessibile a tutti. Non si raggiungono ovviamente le velocità dei modelli PCIe, ma le nuove unità a stato solido possono soddisfare anche le esigenze degli utenti professionali, oltre che di quelli consumer.

Samsung SSD 870 EVO, velocità per tutti

I Samsung SSD 870 EVO hanno il tradizionale formato da 2,5 pollici, quindi possono trovare posto nei PC desktop, nei NAS e soprattutto nei notebook. Chi non ha mai utilizzato un SSD noterà un netto incremento delle prestazioni fin dall’avvio del computer.

Gli utenti potranno scegliere i modelli con 250 e 500 GB di capacità con 512 MB di RAM LPDDR4 oppure i più veloci modelli da 1, 2 e 4 TB con 1, 2 e 4 MB di RAM LPDDR4. All’interno ci sono celle di memoria flash V-NAND TLC (3 bit per cella). Il collegamento alla scheda madre del computer avviene tramite SATA 6 Gbps.

Le massime velocità in lettura e scrittura sequenziale sono 560 e 530 MB/s, mentre quelle in lettura e scrittura casuale sono 98.000 e 88.000 IOPS (operazioni di input/output al secondo). È evidente che il limite è imposto dall’interfaccia SATA. Si tratta tuttavia di un miglioramento di circa il 38% rispetto alla serie precedente 860 EVO. Chi vuole prestazioni maggiori può acquistare gli SSD 970 EVO o 980 Pro con interfaccia PCIe NVMe e connettore M.2.

Per la serie SSD 870 EVO viene offerta una garanzia di cinque anni o in alternativa di 150, 300, 600, 1.200 e 2.400 TBW per i cinque modelli. Il valore TBW (Total Bytes Written) indica il numero massimo di byte che si possono scrivere durante la vita dell’unita. I prezzi sono 49,99 dollari (250 MB), 79,99 dollari (500 MB), 139,99 dollari (1 TB), 269,99 dollari (2 TB) e 529,99 dollari (4 TB).