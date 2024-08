Corsi di formazione gratuiti di Microsoft su AI e Azure Cloud

La formazione e le certificazioni nel settore IT sono sempre più importanti per rimanere aggiornati sulle nuove tecnologie e competenze richieste dal mercato del lavoro. Microsoft ha deciso di supportare questo percorso di apprendimento mettendo a disposizione corsi di certificazione completamente gratuiti, anche in lingua italiana, su tematiche chiave come intelligenza artificiale, cloud computing con Azure e molto altro.

Questa iniziativa consente di seguire lezioni on-demand, fare esercitazioni pratiche e ottenere certificati Microsoft ufficiali, il tutto senza alcuna registrazione, e senza sborsare u solo euro. Un’opportunità unica per acquisire nuove competenze digitali certificate tramite contenuti di qualità prodotti da un leader del settore come Microsoft.

Corsi online gratis su AI e cloud di Microsoft

I corsi gratuiti di Microsoft offrono un programma di studio adatto sia ai principianti che a chi vuole approfondire tecnologie oggi sempre più strategiche come l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e il cloud computing. Un’opportunità unica per acquisire competenze con certificati riconosciuti, senza alcun costo.

1. Microsoft Azure Fundamentals (Fondamenti di Microsoft Azure) – Corso di 24 ore

Il corso Microsoft Azure Fundamentals fornisce le conoscenze di base su cloud computing, servizi Azure e strumenti di gestione di Azure.

A chi è rivolto:

Il corso è indicato per professionisti IT alle prime armi con Azure che vogliono acquisire familiarità con l’offerta e ottenere un’esperienza pratica con la piattaforma. Non sono richieste competenze di scripting, vengono utilizzate principalmente interfaccia a linea di comando e portale di Azure.

Gli studenti acquisiscono le competenze per proseguire la formazione con altri corsi e certificazioni Azure. Il corso combina lezioni, demo ed esercitazioni pratiche e prepara per l’esame di certificazione AZ-900.

2. Developing Solutions for Microsoft Azure – Corso di 120 ore

Il corso Developing Solutions for Microsoft Azure insegna agli sviluppatori a progettare e implementare soluzioni complete su Microsoft Azure.

Gli studenti impareranno a sviluppare applicazioni di calcolo e funzioni serverless su Azure; creare e gestire applicazioni web; sviluppare soluzioni di storage Azure; implementare autenticazione e autorizzazione; proteggere le soluzioni con KeyVault e Managed Identities; integrare servizi Azure e di terze parti; includere modelli event-driven e messaggistica; monitorare, risolvere problemi e ottimizzare le soluzioni.

Il corso è rivolto a sviluppatori interessati a creare soluzioni su Azure o a ottenere la certificazione Microsoft Azure Developer Associate.

3. Microsoft Azure AI Fundamentals – Corso di 24 ore

Il corso Microsoft Azure AI Fundamentals i concetti fondamentali dell’intelligenza artificiale e presenta i servizi di Azure utili a sviluppare soluzioni di AI.

Non è necessario possedere competenze da data scientist o sviluppatore per seguire il corso, che fornisce una conoscenza generale dei tipici carichi di lavoro AI e di come identificare i servizi Azure adatti a supportarli.

Il corso prevede sia lezioni frontali con istruttore che contenuti online su Microsoft Learn, con esercitazioni pratiche basate sui moduli di Learn. Gli studenti possono usare i contenuti di Learn come materiale di approfondimento di quanto appreso in aula.

È rivolto a chiunque sia interessato a comprendere il potenziale dell’AI e i servizi Azure disponibili, senza richiedere precedente esperienza con la piattaforma. Sono comunque necessarie conoscenze informatiche di base e familiarità con concetti matematici come l’interpretazione di grafici. Nozioni di programmazione facilitano lo svolgimento delle attività pratiche con dati e codice.

4. Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution – Corso di 24 ore

Il corso Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution insegna agli sviluppatori software a progettare e implementare applicazioni di intelligenza artificiale sfruttando i servizi AI di Azure, Azure AI Search e OpenAI.

Il corso è destinato a ingegneri del software interessati a creare, gestire e distribuire soluzioni di AI hosting su cloud Azure. I partecipanti devono avere esperienza di programmazione in C# o Python e sapere utilizzare API REST per creare soluzioni di computer vision, natural language processing, knowledge mining, ricerca intelligente e generazione di contenuti AI.

Durante il corso si apprenderà ad integrare i servizi di Azure per aggiungere funzionalità di elaborazione linguaggio naturale, raccomandazioni, speech e visione artificiale alle applicazioni. Si esploreranno tecniche avanzate come il transfer learning per addestrare modelli personalizzati.

Gli sviluppatori acquisiranno le competenze per creare agenti conversazionali AI, integrare il text analytics e la ricerca semantica tramite Azure Cognitive Search e sfruttare il potenziale di OpenAI per generare testi e immagini.

5. Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals – Corso di 24 ore

Il corso Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals fornisce una panoramica sui concetti fondamentali di sicurezza, conformità e identità, e sulle relative soluzioni cloud di Microsoft.

È rivolto a chi vuole acquisire familiarità con questi temi applicati ai servizi Microsoft basati su cloud. Il programma rispecchia gli obiettivi dell’esame SC-900. I partecipanti devono avere dimestichezza con Microsoft Azure e Microsoft 365 e comprendere come le soluzioni di sicurezza, conformità e identità di Microsoft si integrano con queste piattaforme.

Prima di frequentare questo corso, è consigliabile avere conoscenze generali di networking e cloud computig; competenze informatiche di base o esperienza in ambito IT e familiarità con Microsoft Azure e Microsoft 365.

Il corso permette di acquisire una visione olistica di come le soluzioni Microsoft offrano un approccio end-to-end a sicurezza, conformità e gestione delle identità.

6. Microsoft Azure Data Fundamentals – Corso di 24 ore

Il corso Microsoft Azure Data Fundamentals fornisce una conoscenza introduttiva dei principali concetti e servizi per la gestione dei dati su Microsoft Azure.

Gli studenti apprenderanno nozioni di base su tipologie di dati come relazionali, non relazionali, Big Data; analisi e visualizzazione dei dati; servizi cloud di Azure per la gestione dei dati. In particolare, si esamineranno:

Concetti sui database relazionali e servizi come Azure SQL;

Archiviazione non relazionale con Azure Storage e Azure Cosmos DB;

Data warehousing su larga scala;

Analisi in tempo reale.

Il corso è rivolto a chi desidera acquisire familiarità con i concetti chiave sui dati in ambienti cloud e ottenere una conoscenza introduttiva dei principali servizi dati disponibili in Azure. Al termine, gli studenti avranno appreso le nozioni di base per iniziare a lavorare con piattaforme cloud per la gestione e l’analisi dei dati.

Aggiornamento professionale a costo zero

I corsi gratuiti di Microsoft rappresentano un’ottima opportunità per acquisire competenze digitali sempre più richieste, con la certificazione di una delle aziende leader del settore.

Sia per chi muove i primi passi nel mondo dell’informatica, sia per professionisti che desiderano aggiornarsi sulle tecnologie emergenti, questi corsi offrono un programma didattico completo e mirato.

Dall’intelligenza artificiale alla sicurezza informatica, dallo sviluppo software al cloud computing, le tematiche affrontate sono strategiche per aziende e singoli professionisti. La fruizione completamente gratuita e i certificati riconosciuti a livello internazionale, rendono questi corsi una risorsa preziosa per la formazione continua e per ampliare le proprie opportunità lavorative.