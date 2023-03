Corsi da 9,99€: è tornata la super promo Domestika

Primavera è sinonimo di rinascita: proprio per questo è il periodo dell’anno più adatto per cimentarsi in qualcosa di nuovo. Uno sport, un hobby o – perché no – qualche nuova competenza. In occasione dell’arrivo della nuova stagione, Domestika torna con una delle sue promozioni più amate: tantissimi corsi in offerta a partire da soli 9,99 euro, in tutte le categorie presenti – dall’illustrazione alla fotografia, dal design al marketing & business e tanto altro. Un’occasione unica per esplorare il vasto mondo della creatività, a un prezzo super conveniente. Che tu sia un professionista o un semplice appassionato, un principiante o un esperto, troverai sicuramente un corso che fa al caso tuo.

Idee per le tue prossime competenze

I corsi nel catalogo in sconto sono troppi? Non sai da che parte iniziare? Ecco alcuni suggerimenti, selezionati da noi tra i corsi più cercati dagli utenti della piattaforma.

Organizzazione del feed di Instagram con Canva di Isabel Gil Loe (9,99 euro) – In questo corso online, Isa ti aiuterà a utilizzare perfettamente Canva per trasformare il tuo feed Instagram nella migliore vetrina di contenuti, sia per un brand che per uso personale. Durante le unità, vedrai come sviluppare un’estetica omogenea con il tuo stile, capace di avere un impatto e distinguersi in uno dei social network più influenti. Procreate per principianti: illustrazione digitale da zero di Brad Woodard (14,99 euro) – Procreate ti dà l’opportunità di portare il tuo studio artistico ovunque tu voglia, per tenere il potere della creatività sempre a portata di mano. In questo Domestika Basics di 7 corsi, conoscerai tutte le funzioni e imparerai a usare gli strumenti che l’app ti offre, scoprendo così le sue infinite possibilità di design. Introduzione ad Adobe Photoshop di Carles Marsal (9,99 euro) – Con questi 5 corsi imparerai a usare Adobe Photoshop anche se non hai mai utilizzato prima il programma. Attraverso una serie di lezioni pratiche scoprirai tutto quello che devi sapere per diventare un professionista del design e del ritocco digitale. Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories di Mina Barrio (14,99 euro) – In questo nuovo corso online scoprirai tutti i segreti per creare ed editare contenuti video e fotografici che spopoleranno su Instagram. Google Ads e Facebook Ads da zero di Arantxa & Guille (14,99 euro) – In questo corso, Arantxa e Guillermo ti insegneranno come creare campagne di digital marketing su Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads, ad oggi considerate le due piattaforme più importanti nel settore. Acquisirai le conoscenze necessarie per creare campagne in modo pratico e trarne il massimo vantaggio.

Perché scegliere un corso Domestika?

Domestika è un’ampia piattaforma creativa, che ti offre la possibilità di imparare da professionisti del settore comodamente online e on-demand. Potrai accedere a ogni corso in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, visionando le videolezioni a tuo piacimento, senza vincoli di tempo o spazio.

Ma la qualità dei corsi Domestika è ciò che davvero fa la differenza. Ogni insegnante è un professionista esperto nel proprio campo, che saprà guidarti passo dopo passo nell’apprendimento delle abilità che desideri. Inoltre, la piattaforma offre una vasta gamma di risorse aggiuntive, tra cui testi esplicativi, esercitazioni pratiche e quiz, per consolidare ciò che hai appreso. E non dimenticare l’accesso esclusivo alla community Domestika, dove potrai scambiare idee e confrontarti con altri appassionati e professionisti.

Se desideri arricchire il tuo bagaglio di competenze e diventare un vero professionista, Domestika è la scelta giusta per te. Approfitta della promozione a tempo limitato e accedi a un vastissimo catalogo di corsi in offerta a partire da soli 9,99 euro.

