Corsi di programmazione e molto altro scontati fino al 75% (+10% extra)

Il mondo della programmazione ti affascina, ma non sai da che parte cominciare? La soluzione che fa al caso tuo è Domestika, una delle piattaforme creative più ampie del web ricca di corsi e guide adatti a tutti i livelli di competenza e dedicati ai più svariati argomenti. Fra questi c'è la programmazione: un campo che offre numerose e interessanti lezioni anche per coloro che sono alle prime armi e vogliono la certezza di una guida professionale e – soprattutto – sempre aggiornata.

Corsi di programmazione: quali scegliere?

Fra i diversi contenuti legati al mondo della programmazione, Domestika offre tanti corsi dedicati non soltanto ai principianti ma anche agli utenti più esperti che hanno come obiettivo quello di affinare le proprie competenze in questo campo. Per questo motivo abbiamo selezionato cinque fra i migliori corsi Domestika dedicati alla programmazione.

Web design creativo: pianificazione e programmazione da zero. Vedrai come pianificare, progettare, strutturare e lanciare il tuo sito web. Imparerai a programmare con linguaggi come HTML, CSS e JavaScript e ad usare i programmi gratuiti che facilitano il coding. Livello: principiante. Prezzo: 9,90 euro. Introduzione allo sviluppo web con PHP. Imparerai le basi della programmazione PHP e creerai un piccolo gestore di contenuti per iniziare a muovere i primi passi in questo affascinante linguaggio. Livello: intermedio. Prezzo: 16,90 euro. Introduzione alla programmazione con JavaScript. Introduzione a JavaScript: partendo dalle basi – sintassi e variabili – amplierai progressivamente le tue conoscenze usando un gioco di memoria che migliorerai poco a poco. Livello: intermedio. Prezzo: 9,90 euro. Introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS. Perfetto per i principianti: parte da una conoscenza zero di HTML e CSS. Include i tag HTML fondamentali e le proprietà CSS tipografiche, strumenti di layout come Floats o Position. Livello: principiante. Prezzo: 12,90 euro. Tecniche di sviluppo web con HTML5 e CSS3. Corso complementare al precedente. Imparerai la semantica, i gradienti, le ombre, le forme, le animazioni, il flexbox e molti altri strumenti che ti permetteranno di migliorare e ottimizzare le tue pagine web. Livello: intermedio. Prezzo: 16,90 euro.

Il catalogo non è limitato ai soli corsi di programmazione. Sono tantissimi gli argomenti disponibili, legati soprattutto al mondo creativo. Fra i tanti ci sono corsi di illustrazione – anche digitale –, design, fotografia, video, scrittura, marketing e business, 3D e animazione.

