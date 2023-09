Corso completo di Excel a soli 14 euro? È l'offerta Udemy

C’è uno strumento che, negli anni, si è affermato come fondamentale in ogni settore professionale: Microsoft Excel. La sua versatilità e potenza lo rendono uno strumento indispensabile per una vasta gamma di attività lavorative, dalla contabilità alla gestione dei dati, dalla pianificazione aziendale all’analisi dei dati.

Il corso “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato“, ospitato sulla piattaforma Udemy, è ora disponibile a soli 14,99 euro, invece dei 79,99 euro originali. Questo incredibile sconto dell’81% ti permetterà di accedere a un corso completo e approfondito che ti guiderà nell’esplorazione delle molteplici funzionalità di Excel.

Tutto ciò che offre il corso Excel di Udemy

Il corso ha conquistato oltre 43 mila iscritti e ha ricevuto più di 16 mila recensioni positive su Udemy, sia in Italia che a livello internazionale. Ecco cosa lo rende così speciale:

Approccio innovativo: dimentica i lunghi video che distraggono l’attenzione. Questo corso offre lezioni brevi, con una media di 8 minuti ciascuna, progettate per garantire un apprendimento efficace e coinvolgente. In totale, avrai accesso a quasi 20 ore di contenuti

dimentica i lunghi video che distraggono l’attenzione. Questo corso offre lezioni brevi, con una media di ciascuna, progettate per garantire un apprendimento efficace e coinvolgente. In totale, avrai accesso a quasi di contenuti Corso all-inclusive: a differenza di molti corsi che si limitano a fornire nozioni di base o intermedie, questo corso copre tutti gli aspetti di Excel , dai fondamentali alle funzionalità avanzate . Riceverai strumenti concreti e affronterai casi di lavoro reali

a differenza di molti corsi che si limitano a fornire nozioni di base o intermedie, questo corso copre tutti gli aspetti di , dai alle . Riceverai strumenti concreti e affronterai casi di lavoro reali Flessibilità: le lezioni sono state registrate utilizzando Excel 2016 , ma puoi seguirlo con Excel 2010 o 2013 . Indipendentemente dalla versione del software che utilizzi, questo corso ti aiuterà a padroneggiare Excel

le lezioni sono state registrate utilizzando , ma puoi seguirlo con o . Indipendentemente dalla versione del software che utilizzi, questo corso ti aiuterà a padroneggiare Excel Apprendimento strutturato: le lezioni seguono una logica meticolosa, con argomenti fondamentali e avanzati, quiz ed esercizi di diversa difficoltà. L’obiettivo è farti acquisire una piena maturità nell’utilizzo pratico di Excel

Non perdere questa occasione unica per migliorare il tuo curriculum e acquisire una delle competenze più richieste nel mondo professionale di oggi. Che tu sia un principiante assoluto o un esperto di Excel, questo corso è progettato per soddisfare le tue esigenze e portarti al livello di “eccellenza“. L’offerta dell’81% di sconto è disponibile solo per un tempo limitato, quindi affrettati e approfittane prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.