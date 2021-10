Corso completo su Python in sconto su Udemy, 40% in meno

Udemy torna ancora una volta a proporre dei corsi sulla programmazione in Python. Esattamente come durante la settimana scorsa, la piattaforma statunitense include tra gli sconti del momento un corso completo sulla programmazione in Python. Solo fino a questa sera, potrete aggiudicarvelo a 11,99 Euro, per uno sconto del 40% sul listino.

Corso Udemy su Python: cosa include?

Le lezioni sono, in totale, ben 199 per una durata complessiva di 15 ore e 44 minuti. Giusto per offrire una pietra di paragone, il corso da noi trattato nella scorsa occasione propone 139 lezioni per 12 ore e 54 minuti totali. Trattandosi di un corso completo, troviamo tutte le nozioni di Python necessarie per partire dalle basi e arrivare a un livello avanzato. Del resto, questo contenuto proposto dal docente e programmatore Dario Festa è fatto per tutti. Ebbene sì, sia per coloro che vogliono approcciarsi la prima volta, sia per coloro che invece programmano già in altri linguaggi e vogliono aggiungere Python alla lista.

Tra i contenuti proposti troviamo, innanzitutto, l’introduzione con annessa guida per installare Python sul proprio computer, Windows o MacOS che sia. Successivamente, si parte dai concetti base e da nozioni come il controllo di flusso. Si continua con funzioni, exception handling e una sezione fondamentale sull’Object Oriented Programming. Non mancano pure progetti d’esempio e un esame finale per testare le proprie conoscenze a fine corso. Come avete capito, è davvero un corso da cima a fondo, con annessa verifica proprio come a scuola!

Il corso completo sulla programmazione in Python viene proposto normalmente a 19,99 Euro. Tuttavia, solo fino a questa sera sarà possibile acquistarlo a 11,99 Euro grazie allo sconto del 40%. Come per tanti altri contenuti su Udemy, la piattaforma garantisce accesso illimitato dopo l’acquisto, anche su smartphone e TV oltre che da PC. Alla conclusione del corso, dunque, vi verrà consegnato un certificato di completamento.