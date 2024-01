Corso di inglese per bambini Novakid: prova gratis + codice sconto

Online esistono numerosi corsi di lingue straniere, ma quasi tutti si rivolgono a persone adulte. L’innovativa start-up Novakid offre invece corsi di inglese per bambini dai 4 ai 12 anni, con la collaborazione di insegnanti madrelingua certificati e un metodo di studio comprovato. È possibile provare gratis la prima lezione, in modo da capire se la piattaforma può fare al proprio caso, e in seguito sfruttare il codice sconto – esclusivo per i lettori di Punto Informatico – per risparmiare il 15% sul primo acquisto.

Il coupon da usare è PUNTO15: per far sì che funzioni, occorre collegarsi a Novakid tramite questa pagina e svolgere la prima lezione di prova.

Perché scegliere il corso di inglese per bambini di Novakid

Alla base del successo di Novakid, che nel corso degli ultimi anni è diventata rapidamente la piattaforma di riferimento nel suo settore, ci sono diversi elementi chiave. Tra questi merita una menzione particolare la presenza di insegnanti madrelingua, grazie ai quali i bambini possono imparare l’inglese in modo semplice, veloce e divertente.

Un altro punto di forza del servizio è la possibilità per le famiglie di contare su insegnanti che abbiano conseguito la certificazione internazionale di insegnante della lingua inglese. Uno dei vanti di Novakid è proprio quello di poter offrire un insegnamento certificato, di qualità, senza spazio all’improvvisazione.

Inoltre, è importante segnalare anche l’opportunità di imparare l’inglese da zero e attraverso un piano di studio personalizzato in base all’età e le caratteristiche individuali di ogni studente.

La prima lezione di Novakid è gratis. Dopo, se il servizio risponde alle aspettative iniziali, al momento del primo acquisto è possibile sfruttare il codice sconto esclusivo PUNTO15 per risparmiare il 15%. Prova gratis il corso di inglese per bambini Novakid.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.