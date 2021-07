Corso di programmazione, dal C++ alla Z

Se stai cercando di imparare C/C++ non c'è altro da aggiungere: hai già le idee chiare, sai quali siano le tue ambizioni, conosci la tua direzione e non ti serve altro che un trampolino da cui partire. L'occasione è oggi: uno sconto dell'86% sul corso online dedicato di Udemy (solo 12,99 euro per poche ore) ti consente di tuffarti nel linguaggio C/C++17 per iniziare un virtuoso percorso di apprendimento che può cambiare le tue prospettive professionali.

C/C++17

La “Guida ai linguaggi C e C++17: da principiante ad esperto” ti consente di apprendere:

Conoscenza approfondita della sintassi e della grammatica del linguaggio C11 e C++17;

Utilizzo del compilatore open-source C/C++ GNU, ed un compilatore C/C++ online;

Architettura generale di un computer e di un compilatore;

Le variabili, le costanti, ed i basic data types del linguaggio C;

Gli operatori aritmetici;

Gli array (monodimensionali e multidimensionali);

Le Enumerazioni, le Strutture e le Unioni;

Le strutture di controllo (condizionali e di iterazione);

La progettazione delle funzioni;

L'utilizzo dei puntatori (in tutti i suoi aspetti anche più avanzati);

Le classi di memorizzazione;

L'utilizzo delle direttive del preprocessore;

I Namespace e gli Alias in C++;

Le Classi e gli Oggetti in C++;

L'Ereditarietà in C++.

In soli 12,99 euro (attenzione: il prezzo è bloccato solo per poche ore) trovi 13 ore di video on-demand che consente l'accesso granulare alle singole pillole esplicative, potendovi tornare su un infinito numero di volte per il pieno apprendimento secondo i propri modi ed i propri tempi. Non sono richieste esperienze di programmazione pregresse e si getteranno le basi teoriche anche per l'apprendimento eventuale di altri linguaggi quali Python, Swift o C#.

Il corso è costituito da due parti. Nella prima parte viene spiegato il linguaggio di programmazione C, partendo da zero, in modo agevole anche per chi ha poca o nessuna esperienza di programmazione. Nella seconda parte, viene invece spiegato in dettaglio il linguaggio di programmazione C++17, come estensione rispetto al linguaggio C introdotto nella prima parte. Acquistando questo corso, quindi, parteciperai in effetti a due corsi di programmazione: un corso di C (versione 11) ed un corso di C++ (versione 17).

Ottime le valutazioni lasciate dagli studenti che hanno già frequentato il corso. Se stai leggendo questa pagina, inoltre, hai già le idee chiare: non devi far altro che iniziare.