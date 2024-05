Corso Domestika a 5,99€ per Foto e video con Smartphone

Sei pronto a portare i tuoi contenuti fotografici e video al livello successivo usando solo il tuo smartphone? Grazie al nuovo corso online di Domestika Fotografia e Video Professionale con il Tuo Cellulare avrai l’opportunità di apprendere tecniche professionali direttamente dal tuo smartphone. Oggi questo corso, ma anche tanti altri, sono in super sconto.

Cosa include il corso fotografia Domestika?

Il corso, composto da 18 lezioni per un totale di 3 ore e 4 minuti, offre un viaggio completo nel mondo della fotografia e dei video con lo smartphone. Nay Jiménez ti guiderà attraverso una serie di lezioni che coprono tutto ciò che devi sapere per padroneggiare la luce, la composizione e la disposizione degli elementi, ottimizzare la fotocamera del tuo cellulare e sviluppare contenuti straordinari in vari stili, come “flat lay,” fermo immagine e video con modella.

Con oltre 86.000 studenti che hanno già partecipato e un indice di soddisfazione del 98% basato su oltre 2.300 valutazioni, il corso è stato progettato per soddisfare sia i principianti che desiderano migliorare le loro competenze fotografiche, sia i professionisti che vogliono ottimizzare l’utilizzo della fotocamera dello smartphone.

Attualmente, questo corso è disponibile a soli 5,99 €, con uno sconto dell’85% rispetto al prezzo originale di 39,99 €. Non perdere questa opportunità unica per imparare dai migliori e migliorare le tue competenze fotografiche e video. Se vuoi approfondire ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto. Troverai tanti altri corsi Domestika, tutti proposti a prezzi promozionali.

Non perdere questa occasione! Visita subito il sito ufficiale e scriviti subito al corso di fotografia e inizia a creare contenuti che lasceranno tutti a bocca aperta. Approfitta della promozione e scopri altri corsi sulla piattaforma.