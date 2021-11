Corso manutenzione WordPress, in offerta flash all'87% di sconto

Mantenere un sito web sicuro e funzionante è la regola d'oro per ogni amministratore. Con il corso Udemy di manutenzione WordPress imparerai le basi per aver un sito sempre sicuro e ottimizzato, evitando gli errori ma concentrandoti invece sulle cose importanti in grado di portare un progetto al successo. Approfitta della promozione flash e assicurati il corso a soli 11,99 euro invece di 89,99. Affrettati, perché l'offerta scadrà fra pochissime ore.

Il corso è composto da 27 videolezioni ad accesso illimitato (anche da smartphone e smart tv) dalla durata complessiva di circa tre ore. Imparerai come tenere il tuo sito web protetto per evitare malware e perdita di dati, scoprirai come impostare una strategia di backup efficace (le sorprese sono sempre dietro l'angolo) e come mantenere il sito per evitare errori comuni e non incappare in problemi tecnici. Infine, imparerai ad aggiornare WordPress e plug-in nel modo giusto: al termine del corso saprai come rendere il tuo sito web più sicuro, veloce e performante. Un ottimo incentivo per i visitatori.

“Manutenzione WordPress: per un sito sicuro e funzionante” è rivolto per tutti coloro che hanno già o vogliono aprire un sito web, ma non sono esperti di ottimizzazione WordPress e hanno dunque bisogno di un aiuto per migliorare la sicurezza del proprio portale. Ogni lezione è guidata da Daniele Besana, fondatore di WP-OK, un servizio di supporto WordPress illimitato. Perciò potrai stare tranquillo: sei in mani sicure. Approfitta dell'offerta flash, ormai in scadenza, e a soli 11,99 euro (invece di 89,99, ben l'87% di sconto) acquista il corso per imparare a mantenere sicuro e ottimizzato il tuo sito web.