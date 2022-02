Corso per imparare Photoshop da zero, in offerta al 75%

Adobe Photoshop è il programma più utilizzato dai grafici, nonché il preferito, grazie alle sue funzionalità che lo rendono uno fra i migliori software professionali del settore. Al tempo stesso, orientarsi nella “giungla” di strumenti, filtri e opzioni non è affatto semplice e il fai-da-te non è esattamente la soluzione più efficace. Perciò è meglio affidarsi alle lezioni di una guida esperta, come il visual artist spagnolo Carles Marsal che ha fatto della grafica il perno della sua vita diventando nel tempo un “Adobe Influencer” molto stimato.

Marsal ha messo a punto alcuni interessanti corsi per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della grafica. Il più apprezzato dal suo pubblico è “Introduzione ad Adobe Photoshop”, una raccolta di cinque corsi per imparare il software da zero e iniziare a muoversi in questo settore. Lo puoi trovare in offerta per un tempo limitato a 14,90 euro (invece di 59,90) a questo link, in occasione dei saldi Domestika.

Introduzione ad Adobe Photoshop: cosa imparerai

Come abbiamo anticipato, non si tratta solamente di un corso ma di cinque, comprensivi di 50 videolezioni on-demand ad accesso illimitato e dalla durata complessiva di quasi 7 ore. Si tratta di lezioni soprattutto pratiche, in ci potrai scoprire tutto quello che c’è da sapere per diventare un professionista del design e del ritocco digitale. Inizierai dai passaggi più semplici, come l’interfaccia e gli strumenti fondamentali, dopodiché avrai l’occasione di immergerti nel mondo del fotomontaggio. L’universo di possibilità, con Adobe Photoshop, è pressoché infinito.

Requisiti tecnici per partecipare alle lezioni:

Adobe Photoshop CC (non incluso nel prezzo del corso, ma è disponibile sul sito di Adobe con licenza e per un periodo di prova di 7 giorni).

Sistema operativo Windows 7 (o superiore) o macOS El Capitan (o superiore).

Si consiglia, anche se non è indispensabile, di avere una tavoletta grafica.

Si tratta di corsi introduttivi, perciò non sono necessarie conoscenze pregresse di nessun tipo: il corso è rivolto a chiunque sia interessato a muovere i suoi primi passi con Adobe Photoshop. Oltre alle lezioni troverai 46 risorse aggiuntive messe a disposizione dall’insegnante, per aiutarti a consolidare quanto appreso. Inoltre, questa raccolta introduttiva può vantare il 100% di valutazioni positive (a fronte di oltre 8,2 mila recensioni!): se sei alla ricerca di un ottimo corso, ben strutturato e soprattutto apprezzato dagli utenti, questo è ciò che fa per te. Ti ricordiamo che, grazie alla promozione attualmente attiva, potrai risparmiare il 75% di sconto sull’acquisto.

