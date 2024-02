COSA?! -214€ di SCONTO per il Robot Aspirapolvere di Rowenta!

Questa volta non potrai perdere tempo perché lo sconto che ti stiamo per presentare è irreale. Rowenta Explorer Serie 20 è un robot aspirapolvere di altissima qualità e, in questo preciso momento, il prezzo originale di 363,99€ viene completamente raso al suolo dato che costa solo 149,99€!

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere Rowenta

Dotato di una spazzola attiva motorizzata e due spazzole laterali, questo dispositivo è in grado di catturare polvere e detriti con una precisione sorprendente, persino negli angoli più reconditi della tua casa. Grazie al suo potente flusso d’aria, i pavimenti saranno lasciati impeccabili dopo ogni passaggio, senza lasciare alcun residuo indesiderato.

Potrai poi scegliere tra tre modalità di pulizia (Random, Random Room ed Edge) in base alle necessità specifiche della tua casa. Inoltre, con la possibilità di programmare fino a sette cicli di pulizia settimanali, potrai mantenere la tua abitazione igienizzata senza dover sollevare un dito.

La batteria al litio ad alte prestazioni garantisce un’autonomia straordinaria di 150 minuti, permettendoti di coprire vaste superfici con una sola carica. Grazie alla sua tecnologia intelligente, il robot è in grado di navigare con precisione, evitando ostacoli e pericoli di caduta, assicurando una pulizia accurata e senza intoppi.

Per quanto riguarda l’usabilità, il telecomando dotato di display LCD rende l’interazione con il robot estremamente semplice e intuitiva. Con un semplice tocco, potrai monitorare le sue attività, avviare, interrompere e programmare la pulizia, garantendo una gestione senza sforzo delle operazioni di pulizia.

Con il robot Rowenta Explorer Serie 20 avrai un aiutante per la pulizia della tua casa del quale non potrai fare a meno. Prendilo ora a soli 149,99€ anziché 363,99€!

