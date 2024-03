COSA?! -309€ di SCONTO sul Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Rowenta!

Sei alla folle ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che ti aiuti con le tue faccende di casa? Il Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ è un modello davvero al top delle prestazioni che, grazie al folle ribasso del 41%, ti permetterà di risparmiare ben 309,00€. In poche parole, il prezzo originale di 749,99€ diviene di soli 440,99€.

Tutte le caratteristiche del robot Rowenta

Con la sua tecnologia laser Smart Exploration 8.0, questo robot è in grado di effettuare una scansione dettagliata e precisa di ogni angolo del tuo ambiente domestico, creando una mappa interattiva estremamente accurata. Questo gli consente di muoversi con agilità, evitando con sicurezza ogni ostacolo come mobili o scale, garantendo una pulizia senza intoppi. Potrai definire le aree che desideri pulire, stabilire zone off-limits e persino creare percorsi di pulizia su misura per soddisfare le tue esigenze specifiche.

Grazie al suo innovativo sistema di svuotamento automatico nella stazione dedicata, il questo robot di Rowenta si libera autonomamente dello sporco accumulato, consentendoti di godere di una casa pulita fino a 60 giorni senza dover mai svuotare la stazione.

Inoltre, grazie al suo riconoscimento automatico dei diversi tipi di superficie, regola automaticamente la potenza di aspirazione, garantendo una pulizia efficace su ogni pavimento, compresi tappeti e moquette.

E con l’app dedicata gratuita per dispositivi iOS e Android e la compatibilità con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home, il controllo del tuo robot è facilissimo, ovunque tu sia. Puoi avviare, interrompere o programmare le pulizie, visualizzare la mappa interattiva e ricevere aggiornamenti sullo stato della pulizia, tutto con un semplice tocco sullo smartphone o un comando vocale.

Rendi la pulizia dei tuoi pavimenti automatica con il robot Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ a soli 440,99€!