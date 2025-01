Cosa guardare su Disney Plus a gennaio 2025? Le ultime novità del catalogo

Disney Plus continua ad essere un punto di riferimento del settore dello streaming e anche in questi primi giorni del mese di gennaio 2025 è la scelta giusta per passare una serata in pieno relax, guardando un film oppure una serie TV.

Ricordiamo che per accedere a tutto il catalogo della piattaforma è sufficiente avere un abbonamento attivo. Il costo parte da 5,99 euro al mese, scegliendo il piano Standard con pubblicità. In alternativa, c’è il piano Standard senza pubblicità che prevede un costo di 9,99 euro al mese oppure di 99,90 euro per un anno.

La terza opzione è il piano Premium, che aggiunge il 4K e la possibilità di accedere alla piattaforma da 4 dispositivi invece che da 2. Il costo è di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno di abbonamento. Per accedere a tutto il catalogo basta visitare il sito ufficiale di Disney+, qui di sotto.

Cosa guardare su Disney Plus?

Il catalogo di Disney+ è ricchissimo di contenuti. In particolare, per gli utenti della piattaforma c’è la possibilità di guardare le ultime novità del servizio come la serie Star Wars: Skelton Crew, che in questo mese di gennaio registrerà la pubblicazione degli ultimi due episodi.

Sono già disponibili, invece, gli episodi di Uonderbois, la nuova serie fantasy italiana che ha ottenuto un grande successo nelle ultime settimane, oltre che di Dream Productions, la serie animata ambientata nel mondo di Inside Out. Da seguire anche la terza stagione di What If…? della Marvel.

Tra le novità di gennaio, invece, segnaliamo Il Vostro Amichevole Spider-Man, che arriverà il 29 gennaio, la nuova serie Piccoli Brividi La Misteriosa Avventura, attesa dal 10 gennaio, e altre due nuove serie, High Potential, in arrivo il 23 gennaio, e Paradise, in arrivo il 28 gennaio.

Per accedere a tutto il catalogo, invece, basta seguire il link qui di sotto.