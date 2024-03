COSA?! Questo Smartphone di REALME è SCONTATO del -66%!!

Questa è un’offerta che proprio non potrai farti scappare! Il fantastico Realme C67 in colorazione verde, con ben 8GB di RAM e 256GB di memoria è protagonista di uno sconto del 66% che fa crollare il prezzo da 499,90€ a soli 168,95€!

Tutte le caratteristiche dello smartphone Realme

Il Realme C67 cattura immediatamente l’attenzione con la sua finitura opaca in un verde molto particolare e i bordi arrotondati, che conferiscono un tocco moderno. Inoltre, il display LCD HD+ da 6.58″ offre un’ampia superficie visiva per un’esperienza coinvolgente e immersiva.

Con un potente processore octa-core Helio G85, questo smartphone gestisce con efficienza tutte le tue attività, garantendo una fluidità senza compromessi. Con 8GB di RAM, puoi eseguire il multitasking senza preoccupazioni di lag, mentre i 256GB di memoria interna ti permettono di archiviare senza problemi foto, video e app. E la batteria da 5000mAh assicura un’autonomia di lunga durata, permettendoti di utilizzare il telefono senza interruzioni.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Realme C67 non delude. Con una fotocamera principale da 50MP, puoi catturare ogni momento con dettagli nitidi e chiarezza sorprendente in qualsiasi condizione di luce. L’obiettivo grandangolare da 8MP è perfetto per scattare paesaggi mozzafiato e foto di gruppo, mentre il macro obiettivo da 2MP ti consente di catturare anche i dettagli più piccoli.

Parlando delle altre tecnologie implementate, questo smartphone offre un sensore di impronta digitale laterale per un accesso rapido e sicuro, oltre al riconoscimento facciale per sbloccare il telefono con un solo sguardo. Con la dual SIM 4G, puoi godere di una connessione internet veloce e stabile, mentre la Realme UI 3.0 basata su Android 12 offre un’esperienza utente immediata e semplice.

Prendi subito il tuo Realme C67 a soli 168,95€ su eBay!