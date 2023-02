Cos'è il camfecting e perché dovrebbe preoccuparti?

Molti utenti coprono la propria webcam, quando la stessa non viene utilizzata, per paura di essere spiati da qualcuno. Se questo atteggiamento può sembrare paranoico, in realtà ha delle solide fondamenta.

Le intromissioni di hacker rispetto a questo tipo di periferica infatti, sono sempre più frequenti. Questo fenomeno, noto come camfecting, ha infatti visto un’impennata di casi nel corso degli ultimi anni.

Sono molti gli utenti che, privi di qualsivoglia protezione efficace rispetto agli attacchi informatici, subiscono una violazione della propria webcam.

Che si tratti del virtuosismo di qualche hacker o di una vera e propria azione di stalking, questa pratica è alquanto allarmante. Di fatto, chiunque dovrebbe agire in maniera preventiva, adottando le dovute precauzioni per evitare casi del genere.

Camfecting: e se qualcuno ti spiasse tramite la tua webcam?

Come già accennato, coprire la webcam con dello scotch o con una soluzione simile è possibile, ma anche molto scomodo.

Adottare un antivirus efficace inoltre, risulta una soluzione mirata non solo per quanto concerne il camfecting, ma anche per le tante altre minacce del Web.

Surfshark Antivirus, in questo contesto, è una delle migliori soluzioni più pratiche. Stiamo parlando di un software di sicurezza prodotto dagli stessi sviluppatori di una delle più famose VPN al mondo, dunque con grande esperienza nel settore di ciò che è la cybersecurity.

Oltre alla protezione in tempo reale e al servizio VPN integrato, questo antivirus offre anche un sistema di blocco per quanto riguarda ads e tracking. La facilità d’utilizzo e la possibilità di adottare lo stesso su 5 diversi dispositivi, sono altri vantaggi non da poco.

E i costi? Surfshark Antivirus è attualmente in promozione. Di fatto, il pacchetto di sicurezza viene proposto al pubblico forte di uno sconto del 76% sul piano annuale.

Ciò significa che è possibile ottenere il pacchetto antivirus e VPN per soli 3,49 euro al mese.

