Paura e avidità: cos'è il Fear & Greed Index nel trading

Il Fear & Greed Index è un indice sviluppato da CNNMoney per misurare due delle emozioni primarie che influenzano quanto gli investitori sono disposti a pagare per le azioni: la paura e l’avidità.

La logica sulla quale si basa questo indicatore è che la paura tende a far scendere i prezzi, mentre l’avidità tende a farli salire.

Come si usa il Fear & Greed Index

L’indice Fear & Greed può aiutare a capire meglio i movimenti del mercato azionario e se le azioni hanno un prezzo equo. Se combinato con i fondamentali e altri strumenti analitici, l’indice può essere un modo utile per valutare il sentiment del mercato.

Se gli investitori sono avidi, i prezzi delle azioni aumenteranno e più persone acquisteranno azioni portando i prezzi verso l’ipercomprato. Questo si considera un segnale di vendita.

Se invece gli investitori sono timorosi, è probabile che i prezzi delle azioni scenderanno anche al di sotto del loro valore intrinseco e questo si considera un segnale di acquisto.

Come viene calcolato il Fear & Greed

Il Fear & Greed Index si basa su sette diversi indicatori che misurano alcuni aspetti del comportamento del mercato azionario:

Momentum del mercato;

Forza dei prezzi azionari;

Ampiezza dei prezzi azionari;

Opzioni put e call;

Domanda di titoli spazzatura;

Volatilità del mercato;

Domanda di beni rifugio.

L’indice tiene conto di quanto questi singoli indicatori si discostano dalle loro medie rispetto a quanto divergono normalmente. Ogni componente e l’indice vengono calcolati non appena sono disponibili nuovi dati.

Il Fear & Greed Index attribuisce a ciascun indicatore la stessa ponderazione nel calcolare un punteggio da 0 a 100, dove 100 rappresenta la massima avidità e 0 la massima paura.

Il sito web Alternative.me ha anche introdotto un indice alternativo di paura e avidità su misura per il mercato delle criptovalute. Ogni giorno, analizzano le emozioni e i sentimenti dedotti da diverse fonti online per creare un indice del sentimento per Bitcoin e altre grandi criptovalute.

