Cos'è il POS senza banca di myPOS e come funziona?

Fino a qualche anno fa, un POS senza banca né conto corrente era impensabile. I terminali di pagamento erano molto diversi da quelli che conosciamo oggi: si trattava di dispositivi a noleggio – con tutti i costi legati – e spesso collegati da ingombranti cavi. Insomma, non tutti potevano permetterselo. Fortunatamente la tecnologia ha fatto passi da gigante anche in questo settore e oggi abbiamo terminali piccoli e portatili, dotati di connettività senza cavi ma, soprattutto, senza l’obbligo di affidarsi a un istituto bancario.

Tra le piattaforme che offrono questo servizio c’è myPOS: terminali completamente autonomi, che non hanno bisogno di essere collegati a nessun altro dispositivo per accettare pagamenti, ma soprattutto senza canone mensile né annuale da pagare per l’utilizzo.

Ma come ricevo i fondi senza banca o conto corrente?

La domanda non è così scontata: dove vengono accreditati i soldi ricevuti da un pagamento digitale, se non vengono depositati sul conto corrente? myPOS mette a disposizione dei suoi utenti un conto esercente multi-valuta con IBAN dedicati: è qui che i fondi ricevuti vengono istantaneamente accreditati. Da qui, poi, possono essere trasferiti anche su un qualsiasi conto bancario.

I dispositivi di myPOS partono da un minimo di 39 euro – come il POS portatile myPOS Go – fino a un massimo di 990 per le soluzioni con registratore di cassa incluso. Un range alla portata di tutti, in cui gli unici costi da sostenere sono (oltre all’acquisto una tantum del terminale) i commissioni per transazione a 1,20% + 0,05 euro per tutte le soluzioni offerte da myPOS. Inoltre, sono tutti dotati connettività internet gratuita grazie alla scheda SIM inclusa nel prezzo (ma è possibile collegarli anche via Wi-Fi) e possono accettare qualsiasi tipologia di pagamento.

Tutti i terminali beneficiano di un anno di garanzia gratuita con possibilità di estensione. Se sei alla ricerca di un POS portatile, con accredito istantaneo, senza banca né conto corrente o canone fisso, myPOS è la soluzione perfetta: scopri a questo link l’ampia gamma di terminali a disposizione e tutte le caratteristiche di ognuno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.