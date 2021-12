Cos'è lo smishing e come puoi proteggerti da questi attacchi

Con lo smishing, la lunga lista di pericoli informatici a cui siamo sottoposti si arricchisce di un nuovo nome.

Questo particolare tipo di attacco è costituito solitamente da un messaggio di testo, apparentemente inviato dalla banca. All'interno dello stesso viene segnalata una qualche problematica riguardante l'account. A prescindere dal motivo, l'ignara vittima viene spinta a cliccare su un link che, ovviamente, punta verso un sito falso.

In alcuni casi, la frode avviene in maniera ancora più diretta: viene proposto all'utente un numero telefonico da chiamare e poi, un finto addetto, cerca in tutti i modi di far rivelare password e altri dati sensibili alla vittima. Se la versione più diffusa è quella della banca, non mancano versioni in cui viene sostituita da varie piattaforme come PayPal o simili.

Lo smishing è difficile da individuare e, in tal senso, eventuali grossolani errori di ortografia o il fatto che l'operatore contattato non si rivolga al titolare del conto per nome, possono essere segnali poco incoraggianti.

La prudenza in questi casi non è mai troppa anche se, un'ottima suite dedicata alla sicurezza, può offrire maggiori certezze. Norton può essere una delle migliori soluzioni possibili, visto che permette protezione in tal senso ad appena pochi euro all'anno.

Lo smishing è l'ultima frontiera degli attacchi hacker: come proteggersi ed evitare rischi

Norton Secure VPN rappresenta una soluzione consigliabile, essendo particolarmente efficace sia su laptop/desktop che su dispositivi mobile. Tale strumento, criptando i dati tra lo smartphone e la linea internet, permette di limitare fortemente ogni rischio legato allo smishing o ad altri attacchi simili.

Se il marchio Norton è una garanzia in questo settore, gli sconti offerti dall'azienda durante il periodo natalizio lo rendono ancora più interessante. La versione base della suite, definita AntiVirus Plus include una serie di prodotti che, oltre al classico antivirus:

Anti-Spyware

Antivirus

Protezione da malware e ransomware

2 GB per i tuoi backup in cloud

smart firewall

password manager

Il tutto per una protezione totale di un PC o un Mac al costo di appena 14,99 dollari annui. Si tratta di uno sconto del 75% rispetto ai 59,99 di listino.