Costa solo 2€: allarme truffe online della Polizia Postale

Probabilmente la situazione sta degenerando online, viste le continue truffe che con il metodo “costa solo 2€” sottraggono denaro alle vittime. Lo conferma un allert che la Polizia Postale sta diffondendo per informare gli utenti connessi di possibili raggiri. Di cosa si tratta? Lo hanno spiegato le Forze dell’Ordine in un comunicato ufficiale:

In continuo sviluppo il fenomeno delle truffe che hanno a fattor comune la richiesta di una spesa davvero alla portata di tutti. L’offerta è ricca e variegata: ricevere mistery box e pacchi premio, partecipare a giochi e concorsi online, acquistare prodotti a prezzi incredibili, ottenere biglietti scontati per l’ingresso a parchi e concerti, aderire a promozioni speciali, procurarsi tessere scontate per il trasporto pubblico.

Non cadere nella truffa!

Solitamente l’utente riceve una mail o un messaggio contenente un link che rimanda alla pagina dove è possibile partecipare all’offerta fraudolenta o al falso concorso a premi, proprio come le truffe online a tema back to school. Una volta sulla pagina, alla potenziale vittima è richiesta la compilazione di un modulo, esponendo così dati personali, dettagli di pagamento e informazioni sensibili a uso illecito e non autorizzato.

Truffe Online del “costa solo 2€”: come evitare queste trappole

Si tratta di vere e proprie trappole quelle realizzate da cybercriminali con la formula “costa solo 2€”. A fronte di una spesa minima per la spedizione del premio, questo è quello che crede l’utente, vengono richiesti dettagli di pagamento e dati personali. Si tratta di vere e proprie truffe online segnalate a più riprese dalla Polizia Postale. Come si possono evitare queste trappole?