COUPON -150€ per TicWatch Pro 5: indossalo o regalalo a Natale

Ritenuto all’unisono uno dei migliori smartwatch tra quelli in circolazione, TicWatch Pro 5 è in sconto di 150 euro su Amazon. Ha dalla sua una caratteristica che lo rende unico: il display a doppio strato che estende in modo significativo la durata della batteria, senza rinunciare alle tante funzionalità offerta dalla piattaforma Wear OS (è appena stato aggiornato alla versione 4). Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per approfittarne.

TicWatch Pro 5, la super offerta di Amazon

Il cuore pulsante è rappresentato dal processore Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, lo schermo è protetto dal Gorilla Glass, c’è una corona girevole per gestire in modo intuitivo ogni applicazione e non manca la ricarica rapida. A questo si aggiungono GPS, NFC, bussola, barometro, monitoraggio di salute e attività fisica, resistenza all’acqua e agli urti accidentali, microfono e altoparlante. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda dell’orologio.

Grazie al coupon da attivare puoi sbloccare lo sconto di 150 euro e acquistare TicWatch Pro 5 al prezzo finae di soli 179 euro. Hai anche la possibilità di scegliere tra le due colorazioni dello smartwatch quella che preferisci: Ossidiana oppure Sabbia, la spesa non cambia.

Non perdere l’occasione e ordinalo subito per riceverlo entro un paio di giorni al massimo, direttamente a casa e con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, la vendita è invece curata dallo store ufficiale del produttore Mobvoi. È un regalo di Natale da mettere sotto l’albero? Nessun problema: per l’eventuale restituzione avrai tempo fino al 15 gennaio.