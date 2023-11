COUPON da 140€ per la Soundbar Yamaha di altissima qualità!

Per trasformare il tuo salotto in un cinema, non basta un televisore: la qualità audio è altrettanto importante. Ecco perché ti proponiamo la soundbar Yamaha True X SR-X40A, in offerta a soli 455,92€ su Amazon. Con un risparmio di 140,07€ (grazie al coupon esclusivo) sul prezzo originale di 595,99€, questa soundbar è l’ideale per creare un’esperienza audio coinvolgente e realistica.

Soundbar Yamaha True X SR-X40A: audio di una qualità pazzesca

Con la Yamaha True X SR-X40A, immergerti in un’esperienza audio straordinaria diventa una realtà grazie alla tecnologia Dolby Atmos che trasforma la soundbar in un generatore di suono surround tridimensionale, catapultandoti nel cuore dell’azione e facendoti sentore all’interno delle tue pellicole preferite. L’algoritmo Clear Voice III garantisce chiarezza in ogni dialogo, anche nei momenti più intensi.

Il subwoofer integrato, con la sua potenza e profondità, amplifica ulteriormente l’esperienza audio, donando bassi robusti e coinvolgenti. Immagina di essere in un concerto rock, circondato dalle note dei bassi potenti e dai suoni cristallini delle chitarre e delle voci. Oppure di trovarti al centro di un film d’azione, con il rombo dei motori e le esplosioni che ti fanno sentire come se fossi lì, sul campo di battaglia.

La compatibilità con Amazon Alexa aggiunge una dimensione di facilità al controllo, permettendoti di gestire volume, ingressi e musica attraverso comandi vocali diretti ad Alexa. Non dovrai più alzarti dal divano per cambiare canzone o volume. Basta chiedere ad Alexa di farlo per te.

Infine, la connessione wireless sia al subwoofer che agli speaker surround True X (disponibili separatamente) assicura un posizionamento agevole e versatile. Puoi posizionare la soundbar dove preferisci, senza preoccuparti di cavi o fili.

Non perdere questa fantastica opportunità per elevare l’audio del tuo angolo-cinema! Acquista Yamaha True X SR-X40A, in offerta a soli 455,92€ su Amazon. Ricorda di cliccare sul box per inserire il coupon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.