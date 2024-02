COUPON da 170€ per il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti!

Sei pronto a farti aiutare nelle tue pulizie domestiche? Roborock Q7 Max è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di altissima qualità, fortemente scontato grazie al coupon Amazon. Stiamo parlando di un ribasso da ben 170€ che fa crollare il prezzo dagli originari 499,00€ a solo 329,00€.

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti

Il Roborock Q7 Max è un robot aspirapolvere e lavapavimenti all’avanguardia progettato per offrire una pulizia impeccabile e su misura per la tua casa. Con una potenza di aspirazione di 4200 Pa, più del doppio rispetto ai modelli precedenti, è in grado di eliminare lo sporco più ostinato da pavimenti e tappeti. La spazzola in gomma migliorata assicura una maggiore durata e una resistenza superiore ai grovigli di capelli.

Dotato del sistema di navigazione Smart Navi 3.0 con tecnologia laser, mappa con precisione la tua casa e crea mappe personalizzate. Puoi facilmente selezionare le aree da pulire o escludere direttamente dal tuo smartphone, rendendo la pulizia un’esperienza completamente personalizzata.

Con la capacità di memorizzare fino a 4 mappe diverse, è ideale per le case a più piani. Grazie alla batteria ad alta capacità, offre fino a 180 minuti di autonomia, assicurando una pulizia completa senza interruzioni.

Il Roborock Q7 Max è INOLTRE dotato di un ampio contenitore per la polvere da 470 ml e di un serbatoio dell’acqua da 350 ml, consentendo di pulire e aspirare contemporaneamente. Il serbatoio dell’acqua elettronico offre una regolazione del flusso per un lavaggio efficace e personalizzabile, mentre la pressione costante di 300 g garantisce una pulizia profonda e completa.

Grazie all’app Roborock Smart, puoi controllare il robot in modo completo e personalizzato. Inoltre, è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, offrendo una pulizia senza sforzo con il semplice tocco di un pulsante o con un comando vocale.

Automatizza la pulizia nella tua casa con il Roborock Q7 Max, ma ricorda: per pagarlo 329,00€ dovrai selezionare il coupon da 170€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.