COUPON ESCLUSIVO per questa Docking Station completa di tutto!

Una Docking Station può essere utile per un sacco di utenti che cercano un solo dispositivo per collegare tutte le proprie periferiche al proprio PC. E la UGREEN Revodok Pro 10 in 1 fa proprio questo! Con una quantità incredibile di porte, questa Docking Station crolla del 25% grazie al coupon, arrivando a costare solo 52,49€!

UGREEN Revodok Pro 10 in 1: tutte le caratteristiche

Questa docking station offre ben 10 porte per soddisfare tutte le tue necessità di connessione. Tra le porte disponibili troviamo: due porte HDMI 8K30Hz/4K60Hz, una porta Ethernet gigabit rj45, una porta di ricarica USB C 100W Power Delivery, due slot per lettori di schede SD/TF, due porte dati USB C 3.0/USB A 3.0, porte dati USB A 2.0.

Le due porte HDMI consentono il collegamento simultaneo di due monitor esterni. La porta HDMI 2 supporta la straordinaria risoluzione 8K@30Hz, mentre la porta HDMI 1 supporta una nitida risoluzione 4K@60Hz, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità.

La porta Ethernet RJ45 assicura una connessione Internet cablata veloce e affidabile fino a 1000 Mbps, ideale per un lavoro o un divertimento online senza interruzioni. Le due porte dati USB C 3.0 e le due porte dati USB A 3.0 permettono il trasferimento di dati a velocità fino a 5 Gbps, agevolando il trasferimento di file di grandi dimensioni come video e foto. La porta di ricarica USB C supporta Power Delivery 100W, consentendo una ricarica rapida del tuo computer. Il lettore di schede SD/TF permette la lettura simultanea di due schede a una velocità massima di 104 MB/s, ottimizzando il trasferimento dati da e verso schede di memoria. La docking station UGREEN Revodok Pro 10 in 1 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer, tablet e smartphone, e supporta diversi sistemi operativi come Windows, macOS e iPadOS. Semplice, completa e potente, è la tua soluzione versatile per una connessione senza limiti.

Fai tua questa Docking Station UGREEN Revodok Pro 10 in 1 a soli 52,49€ grazie al coupon del 25%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.