Hub USB-C con quattro porte: costa come cinque caffè

Ti basta attivare il coupon Amazon dedicato per acquistare lo hub USB-C di GiGimundo in sconto del 50% rispetto al listino. A quanto? Il prezzo è davvero stracciato, più o meno quello di cinque caffè al bar: solo 5,99 euro, per una periferica che tornerà molto utile. Il suo habitat naturale è la scrivania, ma è talmente piccolo che all’occorrenza lo puoi comodamente portare con te nella custodia del notebook.

Quattro porte USB 3.0 da una USB-C con questo hub

Moltiplica le funzionalità di uno slot USB-C, moltiplicandolo e permettendo di avere quattro porte USB 3.0 Type-A a cui collegare pendrive, hard disk, SSD esterni, dongle, tastiere, mouse e qualsiasi altro apparecchio compatibile. È garantito il pieno supporto per tutti i sistemi operativi: Windows, macOS, Linux e Android. La velocità di trasferimento può arrivare a 5 Gbps. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo hub USB-C di GiGimundo al prezzo finale di soli 5,99 euro grazie allo sconto del 50% proposto da Amazon e di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.