Un click e sblocchi il coupon -100€ sul Mini PC

Ideale per il lavoro in ufficio o a casa, ma anche per lo studio e il tempo libero, ACEMAGICIAN AM07 è un Mini PC che racchiude un ottimo comparto hardware all’interno di un design davvero compatto. Lo segnaliamo oggi su queste pagine per chi desidera approfittare dell’offerta Amazon che permette di acquistarlo in forte sconto semplicemente attivando il coupon -100 euro proposto dall’e-commerce.

Mini PC: attiva il coupon per ACEMAGICIAN AM07

Per capire quali siano i suoi punti di forza partiamo dal sistema operativo: è preinstallato Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione di aggiornamenti e nuove funzionalità. Il comparto hardware vede la presenza di specifiche tecniche che nulla hanno da invidiare a un computer desktop tradizionale: processore AMD Ryzen 5 5500U con chip grafico AMD Radeon Vega 7, 16 GB di RAM DDR54, unità SSD M.2 2280 d 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, due porte USB 3.0 e altrettante USB 2.0, una USB-C, uscite video HDMI e DisplayPort per il collegamento simultaneo a più monitor con supporto alla risoluzione 4K, doppio slot Ethernet e jack audio. Vuoi saperne di più? Trovi tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare ACEMAGICIAN AM07 al prezzo finale di soli 319,99 euro, un esborso economico davvero contenuto se si considera la dotazione appena elencata. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato.

Non è tutto: chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC direttamente a casa già domani, così da poterlo mettere subito sulla scrivania, grazie alla spedizione gratuita assicurata da Amazon. La confezione include l’alimentatore, un cavo HDMI, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo e il manuale utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.