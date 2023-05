Beelink EQ12: super sconto sul Mini PC, attiva il coupon

Chi cerca un Mini PC per il lavoro, oggi può puntare in direzione di Beelink EQ12: è in forte sconto su Amazon. Adatto a gestire le operazioni della produttività quotidiana, può tornare utile anche per lo studio e l’intrattenimento: lo si può acquistare in offerta semplicemente attivando il coupon sconto dedicato. Partiamo segnalando che il suo design, elegante e compatto così da occupare poco spazio sulla scrivania, è ottimizzato in modo da favorire una perfetta dissipazione del calore in modo silenzioso.

Mini PC in offerta: l’affare Beelink EQ12

Tra le specifiche tecniche nascoste sotto la scocca trovano posto il processore Intel N100 (dodicesima generazione, Alder Lake) con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR5, unità SSD M.2 da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, due porte USB 3.2 Type-A e una Type-C con uscita video DisplayPort, altri due slot HDMI per il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm e doppio Ethernet. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft inclusa per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine è certo di poterlo ricevere già entro domani, direttamente a casa senza spese extra. Una volta sulla scrivania, diventerà l’alleato quotidiano per la produttività e non solo.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare Beelink EQ12 al prezzo finale di soli 289 euro, grazie allo sconto di 60 euro da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato.

