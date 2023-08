Coupon Amazon: -130€ per questo Mini PC da gaming

Il particolare design verticale e il sistema di illuminazione RGB definiscono la natura di NiPoGi AM08PRO: è un Mini PC per il gaming. Oggi torna su queste pagine per segnalare l’ottima offerta di Amazon che permette di acquistarlo in sconto di ben 120 euro semplicemente attivando un coupon. Passiamone in rassegna i punti di forza.

Attiva il coupon e metti sulla scrivania questo Mini PC da gaming

Partiamo dal comparto software: Windows 11 Pro è il sistema operativo preinstallato, con licenza ufficiale Microsoft. Per quanto riguarda il fronte hardware, sono integrati specifiche tecniche di alto livello: processore AMD Ryzen 7 7735HS con GPU AMD Radeon 680M, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB). Garantiti i 90 fps con Dota 2, i 60-70 fps con PUGB, addirittura 120 fps con CS:GO e 70 fps con GTA V. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Gli eventuali upgrade futuri saranno resi più semplici dall’impiego di un design magnetico che non prevede l’utilizzo di viti o altro. Passiamo ora alla connettività, altro aspetto in cui NiPoGi AM08PRO esce a testa alta dal confronto con gli altri Mini PC: ci sono quattro porte USB 3.2, USB-C con DisplayPort e due HDMI 2.0 per un totale di tre uscite video con supporto alla risoluzione 4K, jack audio e slot Ethernet, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per quella wireless. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Come si può vedere dalle immagini, agendo sullo switch posizionato intorno al pulsante di accensione si seleziona una delle tre modalità di funzionament, ovvero Silent, Auto e Performance. La promozione di oggi permette di acquistarlo al prezzo finale di 569,99 euro invece di 699,99 euro come da listino. Per approfittare dello sconto di 120 euro non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC da gaming già domani, con spedizione gratuita e consegna a domicilio. Chiudiamo sottolineando che, nella confezione, sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e una staffa VESA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.