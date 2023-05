Mini PC per il lavoro: 250€ di sconto su questo modello

Il brand Acemagician propone oggi con uno sconto totale di 250 euro su Amazon il suo Ace AM06 Pro, un Mini PC con caratteristiche adatte al lavoro quotidiano. Al suo prezzo mimimo storico, il prodotto diventa un’occasione imprerdibile per tutti coloro che desiderano le prestazioni di un computer desktop riducendo l’ingombro occupato sulla scrivania.

Ace AM06 Pro: sconto totale di 250€ sul Mini PC

Partiamo dal sistema operativo: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere in modo immediato tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite. Nel suo case compatto racchiude specifiche tecniche di alto profilo: processore AMD Ryzen 5 5625U con GPU Radeon Vega 7 integrata, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione (con possibilità di espansione fino a 2 TB), moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, due porte USB 2.0 e altre due USB 3.0 Type-A, una Type-C per dati e output video, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K e slot Ethernet. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi raccolte nella descrizione completa.

Il design è progettato in modo da favorire una dissipazione del calore ottimale in modo silenzioso. Amazon propone oggi l’acquisto di Ace AM06 Pro al prezzo finale di soli 349 euro invece di 599 euro come da listino, con uno sconto totale di 250 euro da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato.

La disponibilità del Mini PC di Acemagician è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se approfitti subito dell’offerta, entro domani sarà sulla tua scrivania. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, l’alimentatore, il manuale utente, un cavo SATA e la staffa VESA per chi preferisce montarlo dietro allo schermo.

