Minisforum HX99G: che mostro di Mini PC (sconto 299€)

Tra i molti Mini PC in circolazione, Minisforum HX99G svetta per due motivi: un comparto hardware da urlo e un design curato nei minimi dettagli. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare l’ottima offerta Amazon che permette di acquistarlo a prezzo fortemente scontato. Per approfittarne è sufficiente attiare il coupon sconto da -299 euro dedicato. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle novità distribuite. Passiamo ora a ciò che si nasconde sotto la scocca.

299€ di sconto su Minisforum HX99G: attiva il coupon

Le specifiche tecniche sono impressionanti, ecco quelle principali: processore octa core AMD Ryzen 9 6900HX con architettura Zen 3+, scheda grafica scheda grafica AMD Radeon RX 6600M con 8 GB di memoria GDDR6 dedicata, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 2280 PCIe 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione dei dati, supporto alla connessione simultanea di quattro monitor con risoluzione fino a 8K grazie a due uscite HDMI e altrettante USB 4, porte USB 3.2 Type-A e Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, slot Ethernet e jack audio. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Tutto questo in dimensioni davvero compatte: solo 20,5×20,3×6,9 centimetri, con un design ottimizzato per favorire una dissipazione del calore ottimale, senza mettere in discussione la silenziosità. Se desideri dare un ulteriore sguardo al design, trovi tutte le immagini nella scheda del prodotto.

La promozione in corso offre l’opportunità di acquistare Minisforum HX99G al prezzo finale di 1.200 euro invece di 1.499 euro, con uno sconto di 299 euro rispetto al listino. Una spesa non esattamente contenuta, ma che si traduce in un vero e proprio affare da cogliere al volo considerando la qualità e le potenzialità del Mini PC.

Amazon garantisce inoltre la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se lo ordini subito, entro domani sarà sulla tua scrivania.

