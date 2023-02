Mini PC (32GB/1TB): super sconto su questo mostro

È bene metterlo subito in chiaro: chi è alla ricerca di un Mini PC economico e con prestazioni da entry level può puntare su altri modelli senza perder tempo: Minisforum UM690 è un mostro di potenza, progettato per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni e necessita di un valido alleato per la produttività quotidiana. Oggi merita di essere segnalato su queste pagine in quanto protagonista di un’offerta Amazon che lo propone con un coupon sconto da 155 euro che è possibile attivare in un click.

Minisforum UM690: un mostro di Mini PC

Per capire quali siano le sue enormi potenzialità è sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore octa core AMD Ryzen 9 6900HX, chip grafico AMD Radeon 680M, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati (espansibile tramite slot interno), Wi-Fi, Bluetooth, quattro porte USB 3.2 Type-A, due Type-C una delle quali compatibile con output video 8K, due uscite video HDMI (per la gestione simultanea di un massimo pari a tre monitor), Ethernet e jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa. Questo il design, elegante e discreto.

Le dimensioni sono estremamente compatte: solo 12,8×12,7×4,7 centimetri, così da permettere di trasportarlo all’occorrenza. Oggi hai la possibilità di acquistare Minisforum UM690 al prezzo finale di 894 euro invece di 1.049 euro come da listino, grazie al coupon sconto da 155 euro che puoi attivare in un click. È incluso il supporto per tenerlo in verticale.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti nella produttività quotidiana.

