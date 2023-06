Core i7-12 e 32 GB RAM per questo mostro di Mini PC (coupon -230€)

NiPoGi AD08 non è un Mini PC come tutti gli altri e per rendersene conto è sufficiente un rapido sguardo al suo design: protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon, integra le componenti di un computer desktop top di gamma in un ingombro ridotto al minimo e progettato per far bella mostra di sé sulla scrivania. Attivando il coupon sconto dal valore di 230 euro è possibile chiudere l’affare.

Mini PC: il coupon di Amazon per NiPoGi AD08

Con sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato (licenza ufficiale Microsoft), ha in dotazione specifiche tecniche da urlo: su tutte segnaliamo il processore Intel Core i7-12650H di dodicesima generazione e i 32 GB di RAM per prestazioni sempre all’altezza delle aspettative, sia nell’ambito della produttività che per quanto riguarda il gaming o l’elaborazione dei contenuti. Ancora, ci sono un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, la possibilità di collegare fino a tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K (attraverso due porte HDMI e una USB-C), quattro slot USB 3.2, Ethernet e jack audio. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Volendo, con un upgrade hardware, in futuro sarà possibile arrivare a 64 GB di RAM e implementare storage aggiuntivo fino a 2 TB. Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare NiPoGi AD08 al prezzo finale di 569 euro invece di 799 euro come da listino, con uno sconto di 230 euro da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato.

Infine, segnaliamo la disponibilità immediata con spedizione gratuita gestita dalla rete logistica di Amazon. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa entro fine settimana, senza alcuna spesa aggiuntiva.

