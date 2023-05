NiPoGi AK1 Plus: attiva il coupon (-100€) sul Mini PC

Appena arrivato nel catalogo di Amazon, NiPoGi AK1 Plus è già protagonista di un forte sconto sull’e-commerce: oggi è infatti possibile acquistare il Mini PC a prezzo fortemente ridotto, semplicemente attivando il coupon da -100 euro disponibile in questo momento. Si tratta di un modello adatto alla produttività, ma anche allo studio e all’intrattenimento multimediale, che racchiude un comparto hardware di alto livello in dimensioni davvero compatte.

Mini PC in offerta: il nuovo NiPoGi AK1 Plus

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle funzionalità inedite distribuite. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, trovano posto un processore Intel di dodicesima generazione (N95, Alder Lake), ben 16 GB di RAM DDR4, un’unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile fino a 2 TB), Wi-Fi, Bluetooth, due porte USB 2.0 e altrettante USB 3.0, doppia uscita video HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, come testimonia la striscia LED posizionata nella parte superiore che gli conferisce un look particolare e moderno. In questo momento hai la possibilità di acquistare NiPoGi AK1 Plus al prezzo finale di soli 229 euro grazie al coupon sconto di 100 euro proposto da Amazon e da attivare in un click. Un vero affare, considerando il comparto hardware in dotazione e l’affidabilità del brand.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se effettui subito l’ordine, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana. La confezione include anche l’alimentatore, il supporto VESA per chi desidera montarlo dietro allo schermo, il manuale utente e un cavo HDMI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.