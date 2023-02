NiPoGi CK10: metti il Mini PC sulla scrivania (coupon)

Se stai cercando un Mini PC per il lavoro o lo studio, ma che possa risultare adatto anche alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero, questo è per te: NiPoGi CK10 ha tutto ciò che serve, in questo momento persino un coupon da attivare per approfittare di un forte sconto. È in grado di erogare una notevole potenza di calcolo e racchiude ogni componente all’interno di un design compatto ed elegante. Passiamo in rassegna tutti i dettagli dell’offerta proposta da Amazon.

Mini PC: NiPoGi CK10 ha tutto, anche il coupon

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, così da garantire l’accesso a tutti gli aggiornamenti rilasciati e alle nuove funzionalità distribuite. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, invece, sotto la scocca sono presenti il processore Intel Core i710810U con GPU ‎Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM (espandibile fino a 32 GB), unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), slot Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, due uscite video HDMI e una USB-C per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, porte USB 3.0 e jack audio. Se vuoi conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare NiPoGi CK10 approfittando di un doppio sconto: alla riduzione applicata in automatico si aggiunge quella del coupon da attivare, abbattendo così la spesa al prezzo finale di 481 euro invece di 599 euro come da listino. Non sappiamo per quanto rimarrà valida l’offerta.

La disponibilità del Mini PC è immediata, con spedizione gratuita a domicilio o presso un locker Amazon vicino a te in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.