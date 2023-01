NiPoGi GK3 Pro: attiva questo coupon per il Mini PC

Elegante e compatto nel design, ma potente nelle prestazioni, NiPoGi GK3 Pro è un Mini PC adatto a lavoro, studio e intrattenimento multimediale. Torniamo a segnalarlo oggi su queste pagine, grazie all’offerta Amazon che permette di acquistarlo a prezzo fortemente scontato: tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato.

Mini PC in sconto: il coupon per NiPoGi GK3 Pro

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft inclusa nella spesa, per l’accesso garantito a tutti gli aggiornamenti rilasciati in futuro, così come alle patch di sicurezza e alle nuove funzionalità. A livello di specifiche tecniche, ecco cosa si trova integrato sotto la scocca: processore Intel Celeron N5105, GPU ‎Intel UHD Graphics, 12 GB di RAM, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), Wi-Fi, Bluetooth, quattro porte USB, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K e alla connessione a più monitor in contemporanea, jack audio e slot Ethernet. Ulteriori informazioni sono consultabili nella descrizione completa

Alla riduzione di prezzo applicata in automatico dall’e-commerce si aggiunge il coupon sconto da attivare, così da portare la spesa finale per NiPoGi GK3 Pro a soli 219 euro invece di 299 euro come da listino. Un vero affare per chi cerca un Mini PC che fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza, ideale come già scritto in apertura per il lavoro, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito sarà a casa tua entro domani, deciderai poi se metterlo sulla scrivania oppure montarlo dietro al monitor grazie alla staffa VESA in dotazione.

