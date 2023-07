Attiva il coupon e metti il Mini PC NiPoGi sulla scrivania

NiPoGi è un marchio leader nel mercato dei Mini PC e oggi propone il modello GK3 Pro in doppio sconto su Amazon, tendendo così una mano a chi desidera allestire una nuova postazione desktop da destinare a lavoro, studio, navigazione o intrattenimento. Per non lasciarsi sfuggire l’offerta non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

NiPoGi GK3 Pro: le caratteristiche del Mini PC

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Queste, invece, le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N5105 con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, slot Ethernet per quella cablata, jack audio, porte USB 3.0 e 2.0. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, NiPoGi GK3 è in vendita al prezzo finale di soli 186,20 euro, grazie al doppio sconto di Amazon che alla riduzione della spesa applicata in automatico affianca un coupon dedicato da attivare.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC già domani, direttamente a casa, con spedizione gratuita. La confezione include l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

