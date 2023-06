Mini PC con schermo touch: è unico (coupon)

Quello che proponiamo è un Mini PC davvero unico: il modello HEIGAOLAPC M1 è dotato di uno schermo touch che rende superflua la connessione a un monitor esterno, così come il collegamento di mouse e tastiera. Proposto oggi in forte sconto su Amazon, può essere descritto come una sorta di tablet ibrido con tutte le componenti solitamente integrate in un computer desktop completo. Per approfittare dell’offerta non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Metti uno schermo touch nel Mini PC: HEIGAOLAPC M1

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione: processore Intel Celeron J4125 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, memoria interna eMMC da 128 GB per l’archiviazione dei dati, slot per microSD, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, altoparlante integrato, microfono, jack audio, due uscite uscite video HDMI per il collegamento simultaneo a più monitor esterni con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet, tre porte USB Type-A e una Type-C, batteria interna da 2.500 mAh per l’utilizzo in mobilità. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il tutto è racchiuso in dimensioni pari a soli 14,2×9,1×1,9 centimetri, davvero un design compatto. Infine, lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione istantanea degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Al prezzo finale di soli 259,99 euro, HEIGAOLAPC M1 può rivelarsi la scelta giusta per chi cerca un Mini PC che possa essere utilizzato senza problemi anche quando si è in movimento.

