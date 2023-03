Switch con Mario Kart 8 Deluxe: sconto -75€ (coupon)

Segnaliamo una grande offerta disponibile oggi per gli appassionati di gaming: il bundle che include la console Nintendo Switch e il gioco Mario Kart 8 Deluxe oggi è in sconto di 75 euro su eBay. Per approfittare dell’occasione non bisogna far altro che inserire il codice ITPERH2XQPLYPJ7M nell’apposito campo prima di finalizzare l’ordine, così da attivare il coupon dedicato. Vediamo tutti i dettagli.

Affare gaming: Switch+Mario Kart a prezzo stracciato

La piattaforma non ha bisogno di presentazioni: grazie al suo design ibrido può essere utilizzata sia connessa al televisore sia in mobilità, come fosse un tablet agganciato ai controller Joy-con. Il catalogo di titoli include, tra gli altri, quelli più recenti delle serie Mario e Zelda. L’articolo è nuovo, fornito nel suo imballo originale integro e con garanzia italiana. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, consulta la scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il bundle che include la console Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe al prezzo finale di soli 292 euro invece di 367 euro come da listino, con un risparmio di 75 euro. Per approfittarne non devi far altro che inserire il codice ITPERH2XQPLYPJ7M nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, così da attivare il coupon sconto dedicato.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 27.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. Si può inoltre contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratis a domicilio in pochi giorni: se lo ordini subito, inizierai a giocarci molto presto. Inizia a scaldare i motori!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.