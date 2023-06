Attiva il coupon Amazon sul notebook Windows 11 di Teclast

Scocca in metallo ed ergonomia senza compromessi per Teclast F7 Plus 2, un notebook capace di ottenere centinaia di recensioni positive su Amazon da parte di chi ha già avuto modo di metterlo alla prova. Lo segnaliamo oggi su queste pagine per portare all’attenzione degli interessati la possibilità di acquistarlo in sconto sull’e-commerce. In che modo? Semplicemente, non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato e ottenere così la riduzione del prezzo.

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate nel suo design sottile ed elegante: display da 14,1 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD, processore quad core Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 1 TB), slot microSD, tastiera retroilluminata, grande touchpad, WiFi dual band, Bluetooth 4.2, porte USB 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI, jack audio e batteria con autonomia elevata. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle novità distribuite. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda completa.

La promozione di oggi permette di acquistare Teclast F7 Plus 2 approfittando di uno sconto: è sufficiente attivare il coupon dedicato per approfittarne, portando così il prezzo finale a soli 238,99 euro.

Per chi effettua subito l’ordine del notebook c’è la consegna entro domani direttamente a domicilio, con spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon.

