PC desktop: attiva il coupon per Acer Veriton K8

Con caratteristiche adatte alla produttività e pronto a gestire anche i carichi di lavoro più pesanti, Acer Veriton K8 è il PC desktop protagonista oggi di un’ottima offerta su eBay, che permette di acquistarlo a prezzo fortemente scontato semplicemente attivando un coupon: è sufficiente inserire il codice CASA23 nell’apposito campo prima di confermare l’ordine. Ideale per l’ufficio, ma anche per lo smart working, offre una notevole potenza di calcolo.

Acer Veriton K8: approfitta dello sconto sul PC desktop

Passiamo in rassegna le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate dal computer fisso: processore Intel Core i7-11700, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria dedicata, masterizzatore CD-DVD, porte USB 3.1 e 2.0 Type-A e Type-C, uscite video HDMI, DisplayPort e VGA, due slot Ethernet e jack audio. La piattaforma preinstallata è FreeDOS: se si desidera installare Windows o un altro sistema operativo è necessario disporre di una licenza venduta separatamente. Tutte le altre informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il PC desktop Acer Veriton K8, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di 836 euro: per attivare il coupon sconto non devi far altro che inserire il codice CASA23 nell’apposito campo prima di confermare il pagamento. Una vera e propria postazione di lavoro senza compromessi in termini di prestazioni e versatilità.

A proporre l’offerta è un venditore italiano che ha già ottenuto oltre 79.000 feedback positivi dai clienti su eBay. La disponibilità del prodotto è immediata, con spedizione gratis a domicilio entro un paio di giorni: ciò significa che, se lo ordini subito, all’inizio della prossima settimana sarà a casa tua.

