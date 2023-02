Con questo coupon, la spesa costa il 10% in meno

Mai come in questo periodo, risparmiare sulla spesa quotidiana è fondamentale. Una regola che vale al supermercato, così come nei negozi sotto casa e anche online, dove grazie a un coupon sconto proposto oggi da eBay c’è la possibilità di abbattere la spesa del 10% su centinaia di prodotti come generi alimentari, cibo per animali domestici, detersivi per gli indumenti e molto altro ancora. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è inserire il codice SPESA23 nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento. Vediamo tutti i dettagli dell’iniziativa.

Il coupon di eBay che taglia il prezzo della spesa

Tra gli articoli che è possibile mettere nel carrello usufruendo di questa modalità citiamo le capsule di caffè Borbone, Kimbo o Lavazza (ce ne sono molti tipi), snack come Mars, Snickers, Bounty e M&M’s in confezioni abbastanza grandi da poterne fare scorta, cibo per cani e gatti, ma anche detersivi e detergenti per la casa. L’elenco completo (aggiornato di continuo) è consultabile nella pagina dedicata.

Come scritto in apertura, per approfittare di questa opportunità è sufficiente inserire il codice SPESA23 nell’apposito campo, come mostrato nell’immagine qui sotto, prima di eseguire il pagamento con uno dei metodi proposti. Il prezzo crollerà così immediatamente del 10%, attivando lo sconto che andrà ad aggiungersi agli altri eventualmente già applicati in automatico dai venditori.

È l’occasione perfetta per rifocillare la dispensa e per garantirsi un forte risparmio su prodotti che, in famiglia, si utilizzano quotidianamente.

Va infine sottolineato che la promozione rimarrà valida fino all’1 marzo. Sono consentiti al massimo due utilizzi per utente per uno sconto massimo da 50 euro per ogni acquisto. Il coupon può essere applicato su una spesa minima di 15 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.