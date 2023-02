Stampante Epson WorkForce in forte sconto: il coupon

Ti basterà inserire il codice CASA23 prima di effettuare il pagamento per attivare il coupon e approfittare di un forte sconto su Epson WorkForce WF-2950DWF, la stampante multifunzione inkjet adatta per la casa e i piccoli uffici. Dotata di un grande display LCD, connettività Wi-Fi per l’interazione con i computer e i dispositivi mobile, tecnologia Scan-to-Cloud e cartucce d’inchiostro separate, può essere tua con una spesa davvero irrisoria.

Epson WorkForce WF-2950DWF: il coupon per la stampante

Include ovviamente un’unità scanner che permette di utilizzarla all’occorrenza anche come fotocopiatrice, in bianco e nero o a colori. A caratterizzarla è un design compatto ed elegante. Non manca nemmeno la modalità fax per chi ancora utilizza questo sistema di trasmissione dei documenti. Infine, la velocità arriva a 33 ppm in bianco e nero e a 18 ppm a colori. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Per acquistare la stampante Epson WorkForce WF-2950DWF al prezzo finale di soli 89 euro non devi far altro che attivare il coupon dedicato, inserendo il codice CASA23 nell’apposito campo (come mostrato qui sotto) prima di effettuare il pagamento con PayPal o carta di credito/debito.

Il venditore che propone l’affare è italiano e con oltre 242.000 feedback positivi già ottenuti dai clienti su eBay. Il prodotto è nuovo, con imballo originale integro. La disponibilità è immediata con spedizione gratis in pochi giorni: se lo ordini subito sarà a casa tua all’inizio della prossima settimana.

