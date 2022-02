CPU Intel quad-core e 6GB di RAM per il PC da mettere nel taschino

E se ti dicessi che oltre ai documenti, puoi mettere in tasca anche il computer con cui elaborarli? Grazie al NiPoGi Mini PC Stick avrai a disposizione un vero e proprio computer tascabile, dalle ottime prestazioni per l’utilizzo quotidiano ed il lavoro d’ufficio, oggi al minimo storico su Amazon a soli 153 euro.

NiPoGi Mini PC Stick: caratteristiche tecniche

Il computer ha un design estremamente compatto, poco più grande di una semplice chiavetta USB. La superficie è completamente forata per agevolare la dissipazione del calore, affidata ad un sistema fanless. Questo lascia il PC completamente silenzioso anche a pieno carico, così da lavorare senza alcuna distrazione. All’interno equipaggia un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz, affiancato da 6GB di memoria RAM e 128GB per l’archiviazione. Il processore è già inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft consentendo di effettuare gratuitamente l’upgrade a Windows 11 non appena disponibile. Una configurazione dalle ottime performance per le attività quotidiane e le funzioni d’ufficio.

Perfetta da portare sempre con te, magari all’università, o come media center per accedere alle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+. A dispetto delle dimensioni, anche la connettività risulta piuttosto soddisfacente. Le porte USB sono due ed entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste consentono di espandere eventualmente lo spazio di archiviazione attraverso un hard disk o un SSD portatile. È presente perfino una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Immancabili le reti wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. In particolare, quest’ultimo consente di collegare ulteriori periferiche come mouse e tastiere senza la necessità di ulteriori cavi.

Grazie ad un coupon di 35 euro che si somma allo sconto preapplicato del 21%, puoi acquistare il NiPoGi Mini PC Stick a soli 153,91 euro su Amazon per un risparmio di ben 56 euro sul prezzo di listino.

