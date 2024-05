iPad Pro: nuovi modelli senza mmWave 5G e fotocamera Ultra Wide

Apple ha da poco presentato i nuovi iPad Pro, con il chip M4 e svariate altre modifiche rispetto alla precedente generazione, ma a quanto pare mancano due funzionalità disponibili su alcuni modelli passati, tra cui il supporto mmWave 5G e una fotocamera Ultra Wide.

iPad Pro: mmWave 5G e fotocamera Ultra Wide non pervenuti

Analizzando la pagina di confronto tra i vari dispositivi sul sito di Apple emerge infatti che la versione con supporto alla connessione dati cellulare dei nuovi modelli di iPad Pro sono limitate alle bande sub-6GHz per il 5G. Da tenere presente che mmWave 5G è stato supportato sulle due precedenti generazioni di iPad Pro, ma solo negli Stati Uniti e mai altrove.

Apple deve però ancora dettagliare il perché ha deciso di rimuovere il supporto mmWave da iPad Pro.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, mmWave è un insieme di frequenze 5G in grado di fornire velocità molto elevate a brevi distanze, il che è ideale per le aree urbane particolarmente dense. Per fare un cofronto, il 5G sub-6GHz è generalmente più lento di mmWave, ma i segnali viaggiano più lontano, servendo meglio le aree suburbane e rurali.

Per quel che concerne, invece, la fotocamera posteriore, la Ultra Wide da 10 megapixel delle ultime tre generazioni di iPad Pro è assente e al suo posto vi è una fotocamera posteriore wide da 12 megapixel.

Un’altra differenza rispetto alle precedenti generazioni di iPad è che nelle varianti Cellular non vi è uno slot fisico per schede SIM, il che li rende fruibili solo ed esclusivamente con eSIM.