Apple: addio agli adesivi in confezione per i nuovi iPad

Apple ha deciso di non inserire gli iconici adesivi con il suo logo all’interno della confezione dei nuovi iPad Air e iPad Pro che sono stati annunciati in occasione dell’evento tenutosi nella giornata di ieri. Ai più potrà sembrare una sciocchezza, ma si tratta di un pezzo iconico della storia dell’azienda che viene meno.

Apple: iPad Air e iPad Pro dicono addio agli adesivi

In un promemoria distribuito martedì ai team dell’Apple Store, il gruppo capitanato da Tim Cook ha spiegato che gli adesivi non saranno inclusi nella confezione dei nuovi iPad Pro e iPad Air. L’azienda afferma che questo fa parte dei suoi obiettivi di tutela ambientale, poiché si impegna a garantire che i suoi imballaggi siano completamente privi di plastica.

In queste ore, però, gli Apple Store stanno ricevendo una quantità limitata di adesivi con il logo dell’azienda che possono essere distribuiti ai clienti che acquistano un nuovo iPad Pro o iPad Air, ma solo su richiesta. Quando gli Apple Store esauriranno le scorte di adesivi, se ne potranno eventualmente ordinarne altri direttamente da Apple.

Pare però che l’azienda non stia distribuendo gli adesivi ad altri rivenditori, come Amazon e Best Buy. Di conseguenza, l’unico modo per ottenerli con iPad Pro o iPad Air è acquistare il dispositivo direttamente presso un Apple Store.

Nuovi modelli di iPad a parte, anche Apple Vision Pro non include gli adesivi in confezione. È quindi probabile che l’era degli sticker della “mela morsicata” stia definitivamente tramontando e che anche i futuri iPhone 16 ne saranno sprovvisti.