Crea il tuo sito professionale in poche ore grazie a questo corso Word Press

Oggi vogliamo suggerirti uno dei migliori metodi per espandere o avviare nel modo corretto la tua attività grazie ad internet. Si tratta del corso per la creazione di un sito professionale con WordPress, una soluzione accessibile a tutti, che ti fornirà le giuste competenze e conoscenze per avere un sito funzionale e distintivo.

Corso per la creazione di un sito professionale con Word Press Domestika: caratteristiche

Il corso di Domestika si rivolge a chiunque, ma soprattutto a chi non si è mai cimentato nella creazione e gestione di un sito. Questo, infatti, inizierà dalle funzionalità di base come la gestione del menù di amministrazione e la creazione di contenuti. Uno degli aspetti più interessanti è, però, l’installazione e l’utilizzo dei plugin, ovvero delle estensioni compatibili con Word Press. Queste rappresentano uno degli aspetti tendenzialmente più ostici, ma anche gli strumenti più utili per l’efficacia del sito.

Come premesso non sono richiesti requisiti di alcun tipo, se non la disponibilità di un computer e di un editor di testo. Il corso include ben 33 lezioni per un totale di circa 5 ore, a cui si affiancano 24 risorse aggiuntive da consultare ad accesso illimitato. Questo significa che una volta acquistato il corso, non avremo limiti temporali, ma rimarrà accessibile in maniera permanente. In sostanza, quindi, otterrai tutto ciò che ti serve per mettere in piedi un vero e proprio sito professionale, di qualsiasi tipo. A questo si aggiungono tutte le conoscenze per dare un aspetto distinguibile al sito, così da renderlo unico e facilmente riconoscibile dagli utenti. Insomma, se vuoi portare il tuo business al livello successivo, o iniziare con il piede giusto, il corso di Domestika è senza dubbio un’ottima idea da cui partire.

Grazie ad uno sconto del 70% il corso può essere acquistato a soli 11,90 euro direttamente sul sito di Domestika.