Crea le tue magliette illustrate: il corso a 11,90€

Ti piacerebbe creare e stampare magliette personalizzate? Solo per oggi il corso è in offerta all’80% di sconto.orsooTi piacerebbe creare la tua prima collezione di t-shirt? Oppure, semplicemente, ti piace vestire nel tuo stile? Grazie a Domestika potrai imparare a realizzare bellissime illustrazioni da stampare sulle tue magliette, per venderle ad altri oppure per indossarle. Il corso ti guiderà passo dopo passo, partendo dall’idea creativa fino al suo sviluppo e all’effettiva stampa finale. Solo per oggi, il corso è in offerta a 11,90 euro invece di 59,90.

Il corso è composto da 12 videolezioni on-demand ad accesso illimitato, dalla durata complessiva di 2 ore e 11 minuti. Come anticipato, l’obiettivo è guidarti step-by-step nella realizzazione di un prodotto illustrativo finale. Perciò i primi insegnamenti si concentreranno sul processo di ideazione e ricerca di riferimenti, a cui seguirà la realizzazione dei primi schizzi. Una volta pronto il disegno di base, sarà il momento di “digitalizzare” l’opera: inizierai vettorializzando il tutto utilizzando un programma vettoriale (come Adobe Illustrator) e successivamente ti dedicherai alle opzioni colore, molto importanti in questo genere di lavori. Una volta ultimati gli aspetti “tecnici” imparerai come inviare i file in stampa.

Il livello del corso è “principiante”, ma è necessario avere qualche nozione base di Adobe Illustrator per dare il meglio. Per quanto riguarda i materiali, avrai invece bisogno di matita e un supporto per disegnare, un computer con il software necessario installato e una tavoletta grafica. Il corso è rivolto a designer, illustrator, ma anche a tutti coloro che vogliono vedere i propri progetti creativi concretizzati su una t-shirt vera e propria. Soltanto per oggi, la promozione attiva ti permette di acquistare il corso risparmiando ben l’80% di sconto rispetto al prezzo di listino.

